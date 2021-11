OL - OM : la punchline de Maracineanu sur les supporters, Ménès et Riolo mouchés par Labrune !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Roxana Maracineanu n'a pas digéré les incidents survenus dimanche entre l’OL et l’OM en clôture de la 14e journée de L1. La ministre en charge des Sports a même dit tout le mal qu’elle pensait de la situation des supporters en France.

« Je ne fais pas confiance aux rapports qu'instaurent les clubs avec leurs groupes de supporters. C'est là-dessus qu'on doit progresser parce que les supporters d'un club font partie de l'équipe professionnelle et doivent être considérés et traités, y compris dans leurs dérives, d'abord par le club en question, a-t-elle affirmé sur RMC Story. C'est vrai qu'à chaque fois que je vais au stade en tant que ministre, je me dis heureusement que j'ai emmené mon fils plutôt au rugby qu'au football. C'est tellement dommage. »

En parallèle, Vincent Labrune a tordu le coup à ses détracteurs en sortant du silence dans les colonnes de L’Équipe. Lundi, Daniel Riolo mais aussi Pierre Ménès et même Jérôme Rothen un peu plus tard avaient accusé le patron de la LFP d’être un président fantôme incapable de prendre ses responsabilités. Sa réponse, cinglante, a dû leur faire « plaisir. »

