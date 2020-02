OL – OM : les supporters marseillais confiants avant la Coupe de France

true

C’est soir d’Olympico, demain, à Lyon, pour le quart de finale de Coupe de France entre l’OL et l’OM. Quatre-vingt dix minutes, et peut-être plus, qui s’annoncent comme à chaque fois électriques entre les deux formations.

Reste qu’à Marseille, les supporters ont depuis longtemps pris la confiance. Notamment à l’heure de retrouver Rudi Garcia et d’affronter une formation incapable de gagner contre un adversaire du Top 5 de la Ligue 1. Ainsi, le quotidien marseillais La Provence a demandé à ses internautes si l’OM allait se qualifier demain soir.

Les Olympiens s’apprêtent à défier des Lyonnais qui font monter la pression depuis des jours #OLOM #CoupedeFrance #TeamOM

Et la réponse est on ne peut plus claire. Ils sont plus de 48% à le penser (48,2), alors que 43% d’entre-eux pensent le contraire. Peu probable que la même question ait obtenu les mêmes réponses il y a encore quelques mois. L(‘effet Villas-Boas sans doute…