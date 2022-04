OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Actuellement prêté par l’Inter Milan (sans option d’achat), Martin Satriano , 21 ans, n’a pas tardé à faire parler de lui sous les couleurs de Brest. Arrivé lors du dernier Mercato d’hiver, l’attaquant uruguayen a d’ores et déjà inscrit quatre buts en Ligue 1, ses performances étant désormais scrutées par plusieurs formations européennes.

Aucune offre de l’OM

Selon un proche du dossier, Marseille est bel et bien intéressé. Alors que le Polonais Arkadiusz Milik n’est pas certain de rester sur la Canebière, les dirigeants olympiens explore notamment la piste menant au natif de Montevideo. Sous contrat jusqu’en juin 2017 avec les Nerazzurri, l’ancien joueur du Club Nacional présente le profil recherché, mais aucune offre n’a été transmise pour le moment.

A l’image de son coéquipier Lucien Agoumé (qui intéresse l’OL), Martin Satriano se retrouve à la croisée des chemins. Le Sud-Américain va-t-il retrouver la Lombardie ou va-t-on assister à un nouveau prêt (le SB29 est d’ores et déjà candidat), voire même à un transfert définitif ? Aujourd’hui, toutes les options sont sur la table.

En cas d’offre XXL, le numéro 11 - qui dispose d’un passeport italien - pourrait être disponible sur le marché des transferts, mais il faudra un projet digne de ce nom pour convaincre les différentes parties concernées. Alors que certaines écuries italiennes et anglaises sont particulièrement attentives à ce dossier, les Phocéens ne sont pas non plus les seuls sur les rangs en L1. A en croire les dernières indiscrétions, Lyon et Lille pourraient aussi être intéressés par le buteur breton.

IGNAZIO GENUARDI

Pour résumer Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

La rédaction

Rédacteur