LOSC, OL, OM : la réponse évasive de Galtier sur son avenir

Cet été, un nouveau jeu de chaises musicales se prépare chez les coachs de Ligue 1. On le sait, André Villas-Boas arrive en fin de contrat à l'OM et le Portugais a clairement laissé entendre en conférence de presse qu'il ne continuerait pas avec Marseille. De son côté, Rudi Garcia n'a toujours pas reçu de nouveaux contrats à l'OL et, comme l'a fait savoir L'Equipe ce matin, commence à regarder ailleurs pour son avenir.

« Je n'ai eu aucune discussions sur mon avenir avec Olivier Létang »

Dénominateur commun des deux Olympiques : un serpent de mer qui mène à Christophe Galtier... Lui-même en poste au LOSC jusqu'en juin 2022. L'ancien coach de l'ASSE est apprécié de Jean-Michel Aulas à Lyon et est régulièrement envoyé à l'OM en tant que Marseillais de cœur. Mais quid de son avenir ? Restera-t-il en poste dans le nouveau projet lillois, désormais porté par Olivier Létang en lieu et place du tandem Lopez – Campos ?

Lancé ce vendredi en conférence de presse sur son avenir, Christophe Galtier a repoussé la question : « Je n'ai eu aucune discussion sur mon avenir avec Olivier Létang. Ce n'est pas la période pour parler de l'avenir d'un entraîneur, la prochaine trêve est en mars et j'ai encore un an de contrat donc il n'y a rien de précipité ». Par ailleurs, Christophe Galtier n'a jamais caché son envie de travailler à l'étranger (en Angleterre notamment) et des portes pourraient s'ouvrir d'ici à la fin de saison...