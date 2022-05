OL, OM, LOSC - Mercato : un premier club de Ligue 1 lâche l'affaire pour Satriano

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Cité dans le viseur de l'OM, du LOSC ou encore de l'OL, Martin Satriano (21 ans) a déjà vu l'un des ses courtisans en Ligue 1 s'écarter. En effet, si le Stade Brestois avait entamé les tractations avec l'Inter Milan pour tenter de conserver un peu plus longtemps l'attaquant uruguayen, le club armoricain aurait lâché prise selon Ouest France.

Satriano et Agoumé rentrent à l'Inter Milan, Brest ne les retient pas

Satriano va donc bel et bien dans un premier temps rentrer en Italie pour être testé chez les Nerrazzuri avant qu'une décision soit prise le concernant plus tard dans l'été. Laissé sur le banc sur la fin de saison et également dans le radar de l'OL selon notre spécialiste Mercato Ignazio Genuardi, Lucien Agoumé (20 ans) va également quitter le SB29 pour retourner en Italie.

Selon la presse italienne, Martin Satriano, qui est sous contrat jusqu'en juin 2027, ne serait pas cédé à moins de 15 M€. Un prêt serait en revanche de l'ordre du possible s'il ne convainc pas Simone Inzaghi de lui donner durablement sa chance en Série A...

Le SB29 lâche Martin Satriano Selon Ouest-France, le Stade Brestois aurait renoncé à conserver Martin Satriano (prêté par l'Inter Milan, 21 ans) ... ainsi que Lucien Agoumé (dans le même cas). Une bonne nouvelle pour l'OL, l'OM et le LOSC même si l'Uruguayen demeure très cher.

