OL, OM - Mercato : Aulas et Longoria battus sur le fil pour ce futur crack ?

On vous en parlait ce matin sur notre site : l'OL et l'OM tentent depuis plusieurs jours d'avancer sur le dossier du défenseur central français du Havre, Isaak Touré. Et il se disait même dans ce dossier que Pablo Longoria, le patron marseillais, avait pris une longueur d'avance. Il n'en serait rien.

En effet, et selon une information signée l'Equipe, "Isaak Touré, le défenseur central du Havre, ne serait plus très loin de signer un contrat longue durée avec Manchester City. Les négociations entre les deux clubs ont considérablement avancé ces derniers jours et un accord serait tout proche d'aboutir." Le joueur, si il signait bien chez les Citizens, pourrait dans la foulée rejoindre un club du City Group. Le club de Troyes serait déjà intéressé.

Pour résumer Courtisé depuis plusieurs semaines par de nombreux clubs de Ligue 1, le défenseur central du Havre, Isaak Touré, devrait finalement prendre la direction de l'Angleterre et de Manchester City. Avant d'être prêté à Troyes ?

Benjamin Danet

Rédacteur