OL, OM – Mercato : une offre concrète des Girondins pour Giroud ?

Les Girondins de Bordeaux envisagent bel et bien de formuler une offre afin de convaincre Olivier Giroud (Chelsea, 33 ans) de signer au mercato.

Les Girondins de Bordeaux ont perdu la recette. Troisième de L1 il y a un mois, les hommes de Paulo Sousa termineront l’année 2019 à un plus anonyme 13e rang à cause de leur série de quatre revers de rang. La dernière défaite date de samedi, au Roazhon Park, face à un Stade Rennais plus réaliste (0-1).

L’Inter toujours en pole pour Giroud ?

Paulo Sousa a envoyé un signal aux dirigeants bordelais concernant le mercato à venir. « Cette équipe a acquis une certaine stabilité, on a juste besoin de quelques individualités supplémentaires en attaque pour passer un cap, a-t-il insisté en conférence de presse. Ça ne date pas d’aujourd’hui, je le disais déjà quand l’équipe gagnait. »

Ce renfort en attaque pourrait-il se nommer Olivier Giroud ? RMC Sport confirme que le FCGB s’est placé pour attirer le buteur de Chelsea (33 ans), qui est presqu’assuré de quitter les Blues cet hiver. « A l’affût d’un joli coup lors du prochain mercato, la direction du club bordelais envisagerait de faire une offre pour le champion du monde de 33 ans », précise la radio sportive, ajoutant que rien ne sera simple pour le FCGB face à la concurrence de l’Inter Milan.