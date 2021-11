OL – OM : Paqueta domine Payet, Sampaoli le venge en écrasant Bosz

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Comme vous avez sans doute pu le remarquer au travers de nos vidéos opposant notre suiveur lyonnais Alexandre Corboz et notre spécialiste marseillais Raphaël Nouet, le match OL – OM occupe souvent les esprits. De cette rivalité, nous avons tiré deux sondages.

Paqueta est le plus fort ...

Le premier concernait le match opposant Lucas Paqueta et Dimitri Payet, le match des leaders des deux Olympiques. Qui est aujourd'hui le plus fort ? Lancé fin octobre, cette question a provoqué plus de 1500 votes et 199 réactions sur notre espace Logora. A 55%, vous avez désigné le Brésilien vainqueur du Réunionnais. La preuve que les meilleures statistiques en Ligue 1 de Payet n'ont pas suffit à remporter ce match.

... Mais Sampaoli a le jeu le plus sexy

Le second de nos débats Logora porte sur l'opposition des coachs entre Peter Bosz et Jorge Sampaoli. Aujourd'hui, qui propose le jeu le plus sexy ? Lancé en début de semaine, le débat n'a fait que 124 votes mais il marque le triomphe de l'Argentin de l'OM sur le Néerlandais de Lyon à 65% contre 35%.

