OL - OM : Pierre Ménès et Daniel Riolo ont identifié les deux dynamiteurs de l’Olympico

Peter Bosz a sans doute bien fait de garder confiance en Moussa Dembélé au mercato hivernal. Après l’échec du dossier Sardar Azmoun, finalement parti au Bayer Leverkusen, l’entraîneur de l’OL a fait le choix de conserver son capitaine pour mener son attaque jusqu’en fin de saison. L’ancien buteur du PSG lui a rendu cette confiance en étant le détonateur de la victoire des Gones hier face à l’OM (2-1).

« L'entrée de Dembélé a certes été capitale, mais c'est surtout la réaction dans le jeu, la volonté d'aller plus haut, de mettre plus de détermination, a analysé Daniel Riolo sur RMC Sport. C'est ça qui a surpris les Marseillais, qui se sont fait rentrer dans la tronche en seconde période. À la place des Lyonnais, je suis super excité. T'es au fond du seau à la 60e, tu finis par gagner ce match et il y a un mois méga excitant qui s'annonce avec des joueurs excitants, le retour de la Coupe d'Europe, quelle respiration ! »

Sur son blog, Pierre Ménès partage l’avis de Riolo au sujet de Dembélé et ajoute Xherdan Shaqiri au rayon des sauveurs de la patrie lyonnaise. « L’OL a magnifiquement réagi avec une très bonne entrée en jeu de Dembélé et l’égalisation de Shaqiri de la tête sur un très joli centre de Gusto – ce gamin a vraiment quelque chose -, le même Shaqiri servant ensuite Dembélé pour le second but lyonnais. Aussi injuste que cela puisse être, Saliba qui avait pourtant été magnifique jusque-là s’est fait enrhumer par le contrôle orienté du buteur lyonnais qui a ensuite battu Lopez d’un joli ballon piqué. Cette victoire change beaucoup de choses pour les Gones, qui reviennent à 1 point de la 4e place et qui peuvent, si la confiance revient et quand les nombreux absents (Paqueta, Toko-Ekambi, Aouar, Denayer…) seront de retour – avec en outre les recrues Faivre et Ndombélé – de nouveau viser haut. »

