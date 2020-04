OL, OM : Rudi Garcia est nostalgique d’un ancien club

true

Arrivé à l’OL à l’automne dernier après une saison compliquée à l’OM, Rudi Garcia se sent bien à Lyon mais il est déjà nostalgique de l’AS Rome.

Il ne faut pas prendre tout ce que dit Rudi Garcia au mot près. Tous les supporters de l’OM se rappellent en effet combien le technicien de 56 aimait la ville et le club phocéens. Lors de son passage sur la Canebière, l’intéressé était même prêt à rester toute sa vie à Marseille. Sauf que la saison dernière s’est apparentée à un vrai cauchemar et qu’il a dû plier bagage l’été dernier avant de se relancer à l’OL.

Arrivé à Lyon à l’automne dernier en remplacement du flop Sylvinho, Garcia se sent bien dans la capitale de la gastronomie française. Il a même déjà déclaré sa flamme à l’OL, en indiquant là aussi qu’il serait prêt à signer un bail à vie avec les Gones.

« Revenir à la Roma ? Il ne faut jamais dire jamais »

Malgré tous ces bons sentiments, le coach de l’OL n’oublie pas d’où il vient et reconnaît être nostalgique de son passage à l’AS Rome entre 2013 et 2016. Où il aimerait bien revenir un jour ou l’autre. « Revenir à la Roma ? Il ne faut jamais dire jamais. Pour l’instant, je suis très bien à l’OL et je veux gagner quelque chose ici. C’est un grand club français et européen. Si j’ai eu des contacts pour revenir en Italie ? Non, il y en a eu depuis mon départ de la Roma », a-t-il glissé sur Sky Sport Italia.