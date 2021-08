OL, OM, Stade Rennais – Mercato : une nouvelle bataille L1 est lancée pour Umtiti (FC Barcelone)

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Si ces derniers mois le nom de Samuel Umtiti (FC Barcelone, 27 ans) a souvent été associé à l'OL, à l'OM et même au Stade Rennais, les trois clubs sont désormais hors-jeu pour accueillir le Champion du Monde.

Relégué au dernier rang dans la hiérarchie de Ronald Koeman, l'ancien Lyonnais est toujours invité au départ et peut toujours envisager un rebond en Ligue 1 (ou en Turquie) mais, selon Sport, ses options hexagonales ne sont plus du tout les mêmes.

Le quotidien catalan affirme que trois clubs ont fait une offre pour Umtiti : Besiktas, sous forme d'un prêt avec prise en charge d'une grande partie du salaire, ainsi que l'AS Monaco... Et l'OGC Nice où Christophe Galtier a récemment demandé de l'expérience pour les deux derniers postes à pourvoir (défenseur central, attaquant).

Reste à savoir si Samuel Umtiti, encore sous contrat jusqu'en juin 2023 et qui n'envisage un départ que pour un « top club » (dixit Mundo Deportivo), validera ses options azuréennes. Rien n'est moins sûr en sachant que Nice ne dispute aucune compétition européenne cette saison...

Plutôt Monaco ou Nice pour Umtiti ?

