OM, OL, Stade Rennais - Mercato : une piste se referme déjà en L1 pour Sari !

Cité du côté de l’OL ou encore du Toulouse FC, la pépite franco-turque Yusuf Sari (Adana Demirspor, 25 ans) serait dans le viseur de bien davantage de clubs français en vue du Mercato d’hiver.

Dans un entretien au média local TRT Spor, le président de l’Adana Murat Sancak a confirmé des offres de Russie, de France et d’Italie pour le natif de Martigues et ancien pensionnaire du centre de formation de l’OM.

« Le Zenit le veut très sérieusement. Il y a Marseille, il y a Rennes, il y a l’OL aussi. Si je trouve que cela en vaut la peine, je l’enverrai. S’il trouve que ça vaut le coup, s’il veut y aller aussi, ce serait une grosse erreur de le garder », a confié le dirigeant, fixant la barre à 5 M€ pour sa pépite aux 2 buts et 7 passes décisives cette saison… Sauf que cette sortie tiendrait davantage du coup de bluff concernant certains candidats déclarés.

Sari à l’OM, une fausse piste ?

Du côté de l’OM, on assure en tout cas en interne que le club n’est cité que pour faire monter les enchères et pas spécialement sur le coup. La Minute OM explique que Marseille sert d’hameçon pour attirer des acheteurs alors que l’Adana est confronté à des difficultés financières et a besoin de vendre. En est-il de même pour Toulouse, Rennes ou l’OL du coup ?

Après vérification, le club n'a pas sondé Adana Demirspor 🇹🇷 pour un retour de Yusuf Sari sur Marseille. La rumeur pourrait viser à attirer des équipes pour acheter l’ancien marseillais. Le club d’Adana a besoin de vendre car ils sont confrontés à des difficultés financières. ❌… — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 16, 2023

