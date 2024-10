OL, OM : Textor et Longoria doivent-ils s'allier contre la Ligue ?

Non, pas d'alliance possible avec les girouettes

Si John Textor ne fait pas tout bien (loin s’en faut !), on peut au moins lui reconnaître une certaine cohérence dans sa croisade contre la LFP. Dès le début, sur le dossier des droits TV, l’Américain a eu le courage de s’élever contre Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune alors que la plupart des dirigeants de clubs (pas tous heureusement…) regardaient leurs pieds. C’est à ce moment-là qu’on aurait aimé voir Pablo Longoria faire preuve de courage et porter la voix de son grand club : pas seulement pour chouiner sur l’arbitrage anti-OM ou faire plaisir à ses supporters en s’élevant contre tout sponsor qatari au Vélodrome.

Pablo, à un moment donné, tu as voulu soigner tes relations diplomatiques au détriment de tes idées, c’est ton choix ! Comme tous tes comparses de Ligue 1 présent au Conseil d’Administration, tu as voté Vincent Labrune contre Cyril Linette, qui voulait bouleverser l’establishment en place. Tu as réussi ton coup puisque tu es entré au CA avec le plus gros total de voix. Tout le monde t’aime, Pablo. Tu présentes bien, tu es souvent souriant et ton accent espagnol attire la sympathie, on te donnerait le bon dieu sans concession … Mais ton courage n’est qu’à géométrie variable. Une alliance n’a de sens qu’avec des gens qui donnent des certitudes. « L’OLM » - pour reprendre les termes d’un célèbre Twittos - n’a de sens que quand il est porté des personnes d’honneur.

Alexandre CORBOZ

Ce serait le mieux pour faire tomber Labrune et al-Khelaïfi

J'admire Alex, qui vit dans ce monde de bisounours où les héros œuvrent uniquement pour le bien commun. Oui, Longoria a voté pour Labrune à la présidence de la LFP et cela ne le grandit pas. Mais c'était le seul moyen pour lui d'entrer au CA et de faire entendre la voix de l'OM. Textor s'est-il élevé contre les droits TV juste pour que tout le monde touche plus ou simplement pour pouvoir régler ses propres dettes ? Aulas faisait-il la loi à la LFP et à la FFF pour mener le foot français au sommet (échec) ou pour obtenir quelques faveurs arbitrales (gros succès mais la VAR est arrivée...) ? Derrière chaque grande action se cache un intérêt égoïste.

Actuellement, c'est Nasser al-Khelaïfi qui tient le football français en tirant les ficelles de sa marionnette, Vincent Labrune. On voit où cela a conduit la Ligue 1... Il est temps de renverser la table, quitte à nouer des alliances improbables. Dans le football français, il y a trois grands, le PSG, l'OL et l'OM. Le PSG a pour lui le Qatar, dont les ramifications s'étendent jusque dans la sphère politique. Pour affronter ce mastodonte, les deux Olympique doivent s'unir. Entre Textor, qui en bon Américain se croit au far-west et tire sur tout ce qui bouge avec la subtilité de Hulk, et le discret Longoria, ce serait le mariage de la carpe et du lapin. Mais s'il faut ça pour mener à bien une révolution qui débouchera sur des dirigeants compétents à la Ligue, des droits TV dans la norme et un arbitrage à la hauteur, je suis pour !

Raphaël NOUET

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.