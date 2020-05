OL, OM : un autre président qu’Aulas balance sur Eyraud !

true

Les passes d’armes entre Jean-Michel Aulas (OL) et Jacques-Henri Eyraud (OM) sont tellement mémorables que Bertrand Desplat (EA Guingamp) semble avoir envie d’y participer.

Il y a bien longtemps que Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud ne se sont pas donnés en spectacle. Les présidents respectifs de l’OL et de l’OM préfèrent désormais en découdre en petit comité pour éviter d’éveiller leurs rancœurs en public.

Sur des charbons ardents à l’OM en raison du possible départ d’André Villas-Boas, Eyraud a eu la maladresse de changer de cible. Sa dernière victime se nomme Bertrand Desplat (EAG). L’Assemblée générale de la LFP était ainsi marquée ce mercredi par dispute entre les deux hommes. Le président de Guingamp en a expliqué les raisons dans L’Équipe du Soir.

« Jacques-Henri est encore un jeune président, il apprendra »

« Jacques-Henri a fait une maladresse, c’est d’associer mon nom à des documents ou articles qui devraient sortir sur Mediapart, ce que j’ignorais totalement. Et je lui ai demandé pourquoi il a associé mon nom à cette histoire, a-t-il rapporté à l’antenne. Il y a une chose que je n’accepterai jamais de personne, c’est qu’on puisse mettre en doute mon intégrité qui est totale. C’est la maladresse qu’il a commise, mal lui en a pris. Jacques-Henri est le président d’un grand club mais c’est encore un jeune président. Ça lui arrive encore de commettre un certain nombre de maladresses, il apprendra au fur et à mesure du temps. »