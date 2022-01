OL, OM : une nouvelle bataille entre Aulas et Longoria fait des étincelles, la Ligue prend parti

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

La nouvelle est tombée hier soir : l’Olympico sera bel et bien à rejouer, l’OM n’entendant finalement pas saisir le CNOSF pour contester la décision de la LFP en date du 8 décembre dernier. L’Équipe confirme les dires de RMC Sport et ajoute que ce choix des dirigeants marseillais pourrait répondre à une stratégie plus pernicieuse.

« L’OM aurait laissé volontairement traîner les choses, ce qui n’a pas permis à la LFP de programmer la rencontre demain, explique le quotidien sportif. Elle devra en principe être jouée le 26 janvier, voire le 2 février. Mais ces dates sont en plein dans une fenêtre internationale, ce qui veut dire que les internationaux retenus par leur pays ne pourront pas disputer cette rencontre. »

À l’OL, les Brésiliens Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes sont potentiellement concernés... alors que Gerson ou Konrad De La Fuente pourraient l’être du côté de l’OM mais ils paraissent moins essentiels à leur équipe. Accusé de lenteur, Longoria contesterait cette version des faits mais Jean-Michel Aulas fulmine et ne souhaite pas jouer à ces deux dates-là. À la Ligue, on aurait également des doutes sur la stratégie de l’OM et il n’est pas certain que le match ait bien lieu à l’une ou l’autre de ces dates. Ambiance...

La une du journal L'Équipe de ce mardi 18 janvier

Lire l'édition > https://t.co/92m8AcBWjr pic.twitter.com/J7D6mHYmqH — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 18, 2022