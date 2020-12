OL : Pierre Ménès a une bonne raison de voir l’OL titiller le PSG

L’OL est définitivement lancé sur les bons rails cette saison. Grâce à son succès solide à Metz dimanche (3-1), les hommes de Rudi Garcia on enchaîné un dixième match sans défaite (6 victoires, 4 nuls) et réalisent ainsi la meilleure série du club rhodanien depuis février-mai 2018 (11).

Mieux, Lyon reste sur quatre succès dans l’élite, sa meilleure série sur un même exercice depuis mars-mai 2018 (8). Pierre Ménès est donc forcément sous le charme de l’équipe drivée par Rudi Garcia, qu’il voit bien titiller le PSG en raison de son calendrier déchargé de toute coupe d’Europe.

« Ce succès lyonnais en Lorraine est sans doute l’un des matchs les plus convaincants des hommes de Garcia et leur permet de grimper sur le podium, a analysé le consultant de Canal+ sur son blog. Après un début de saison compliqué, cet OL sans Coupe d’Europe à l’effectif fourni commence à tourner à plein régime et devrait pouvoir, cette saison, jouer les premiers rôles. Avec le PSG, Lille, Lyon et Marseille qui se tiennent en quatre points, cette saison de Ligue 1 particulière pourrait, à défaut d’être toujours très spectaculaire, nous offrir un suspense intéressant. C’est déjà ça. »