OL : Pierre Ménès crie au scandale après la victoire à Troyes

L’Olympique Lyonnais va (un peu) mieux. Hier, les hommes de Peter Bosz se sont donné un peu d’air en s’imposant à Troyes sur la plus petite marge et sur un penalty transformé par Moussa Dembélé (1-0).

Comme l’a fait remarquer notre spécialiste de l’OL Alexandre Corboz, le penalty sifflé en faveur des Gones peut susciter la polémique, ce qui n’a pas manqué du côté de Pierre Ménès. Le chroniqueur crie au scandale après cette décision farfelue à ses yeux.

« Lyon l’a emporté à Troyes sur un penalty ahurissant sifflé par l’ahurissant monsieur Brisard, qui nous en sort une à chaque match, a-t-il critiqué sur son blog. Alors je veux bien qu’il y ait main de Palmer-Brown mais le ballon touche deux parties de son corps, il est dos au jeu et en plus, Dubois lui tombe dessus ! Évidemment, le règlement ayant changé, la VAR ne pouvait pas le déjuger mais elle aurait pu lui demander d’aller voir pour confirmer son impression. Si on siffle des pénos pour ça, on n’a pas fini (...) Cela fait 3 points de plus pour les hommes de Bosz, qui reviennent dans les dix premiers avec un match en retard. Mais on est encore en phase de convalescence… »

Rennes corrige Bordeaux, Strasbourg renverse Montpellier, Lyon fait le minimum à Troyes et Marseille concède le nul face à Lille : retour sur ce dimanche de Ligue 1.https://t.co/Ysv8KmoMdj — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 16, 2022