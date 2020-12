OL, PSG, Girondins : ils sont dans le onze-type de L'Equipe sur la 16e journée de L1 !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Outre Rudi Garcia, quatre Lyonnais figurent dans le onze-type cette samaine. Crédités d'un 8/10, Lucas Paqueta et Tino Kadewere ont régalé et voient également Houssem Aouar et Karl Toko-Ekambi (7/10 chacun) s'afficher à leurs côtés au sein du 4-3-3 trusté par les Gones. Offensivement, Farid Boulaya (Metz, 7) et Andy Delort (Montpellier, 8) complètent le tableau.

Derrière, on retrouve deux joueurs des Girondins et deux joueurs du PSG. L'axe Marquinhos – Kimpembe, crédité d'un 8/10 après leur prestation face à Lille (0-0) est encadré par Youssouf Sabaly (Girondins), Thomas Delaine (Metz) et Benoît Costil (Girondins). Jonathan Bamba (LOSC) et Gaëtan Laborde (Montpellier) demeurent les deux joueurs de champ les mieux notés de l'élite avec une moyenne de 6,13/10. A 6,27, Keylor Navas (PSG) est d'assez loin le meilleur portier.