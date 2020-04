OL – PSG : la finale de la Coupe de la Ligue a bien lieu ce soir

true

La finale de la Coupe de la Ligue, opposant l’OL au PSG, devait avoir lieu ce soir au Stade de France. Ce sera le cas, mais sur console…

Non, on vous rassure, les dirigeants du football français, ni ceux de l’OL et du PSG, ont pris le risque insensé de disputer une finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France. Coronavirus oblige, joueurs, dirigeants et supporters des deux camps sont encore et toujours confinés.

Team Boumé face à Team Joel

Reste que la finale devait bel et bien se dérouler ce soir. Et qu’à cette occasion, faute de mieux, il a été décidé de la faire jouer sur console. Avec deux équipes qui ont pour noms Team Boumé (PSG) et Team Joel (Lyon). Si, d’aventure, le confinement vous contraint à passer la soirée devant un écran, les détails sont ci-dessous…