OL - PSG : le duo Paqueta - Guimaraes a tout donné, Kehrer en sauveur, les notes du choc

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Les Tops :

Guimaraes et Paqueta après l'ouverture du score Credit Photo - Icon Sport

Lucas Paqueta (7)

Et si 2022 marquait le réveil du Brésilien après une fin d’année civile délicate ? Face à Paris, l’ancien Milanais a non seulement été buteur mais il a mis le bleu de chauffe et régalé de quelques arabesques en mode “Joga Bonito”. Touché par le Covid en début d’année, il a été le premier à être sorti par Peter Bosz (70e). Un choix logique.

Bruno Guimaraes (6,5)

Auteur d’une ouverture stratosphérique sur le but de Paqueta, le “Bruno G” préféré des Gones a rayonné dans le combat face au PSG. Fort dans l’abattage et les petites fautes pour casser le rythme, le Brésilien a été le meilleur milieu sur le pré… Au point d’agacer Marco Verratti.

Thilo Kehrer (non noté)

Rentré en jeu à la place de Dagba, l’Allemand a, à contrario, marqué des points, se montrant très offensif et inscrivant le but de l’égalisation (76e) d’une frappe savonnette qui a glissé sur le crampon d’Anthony Lopes.

Kylian Mbappé (6)

Insatiable en ce début d’année civile, le Bondynois avait des jambes et l’a encore montré face à Lyon, provoquant à de nombreuses reprises le vigilant Damien Da Silva. Pas aussi bien entouré que d’habitude, il a été un danger constant … touchant à deux reprises les poteaux d’un Anthony Lopes battu (42e et 83e).

Les Flops :

Colin Dagba en grande difficulté face à Houssem Aouar en début de match... Credit Photo - Icon Sport

Colin Dagba (4)

Remplaçant désigné d’Achraf Hakimi durant la CAN, le “Titi” a vécu un véritable cauchemar de petits ponts face à Houssem Aouar durant le premier acte. Un peu mieux en deuxième période et sauveur de Paris à la 59e minute avant d’être remplacé par Kehrer quelques minutes plus tard. Une copie quand même insuffisante dans l’ensemble.

Georginio Wijnaldum (4)

Comme trop souvent cette saison, le Néerlandais a livré une prestation d’une grande fadeur, perdant quantité de duel et manquant clairement de combativité par instant. A sa décharge, son positionnement dans un Paris avec quatre joueurs de registre similaire était assez difficilement compréhensible…

Moussa Dembélé (4)

Match difficile pour l’avant-centre des Gones, plus à son aise quand Lyon domine les matchs plutôt que quand il se retrouve à 40 mètres des buts de Keylor Navas à devoir faire des déviations… Dans ce genre de rencontre, il ne peut pas se permettre de rater certaines occasions. Notamment la balle du 2-0 gâchée face au Costaricien (59e). Le tournant du match.

Les notes :

OL : Lopes (5,5) - Da Silva (6), Boateng (6), Lukeba (6) - Dubois (5), Caqueret (5,5), Guimaraes (6,5, puis Gusto (90e+2)), Emerson (5) - Paqueta (7, puis Cherki (70e)), Dembélé (4), Aouar (6)

PSG : Navas (5) - Dagba (4, puis Kehrer (68e)), Marquinhos (6), Kimpembe (5,5), N.Mendes (5,5) - Herrera (5, puis Michut (69e)), Paredes (5,5, puis Simons (68e)), Wijnaldum (4, puis Dina Ebimbe (83e)) - Verratti (5) - Mbappé (6), Icardi (5)