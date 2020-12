Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Pour avoir blessé Neymar Jr dimanche dernier, Thiago Mendes (OL) a écopé de deux matches de suspension (+ un avec sursis). Il s'agit de la plus lourde sanction du soir en Ligue 1.

Exclus mercredi soir, Andreaw Gravillon (FC Lorient) et Paul Lasne (Stade Brestois) récoltent deux matches chacun. Axel Disasi (AS Monaco), un match ferme et un avec sursis. Enfin, Pape Gueye (OM) et Morgan Schneiderlin (OGC Nice) s'en tirent de leur côté avec un match ferme qu'ils purgeront ce week-end.

On notera qu'onze joueurs de Ligue 1 seront en vacances quelques heures avant leurs camarades et manqueront la 17e journée qui sera disputée mercredi prochain : Ludovic Blas et Fabio (FC Nantes), Alexandre Oukidja, Thomas Delaine et Habib Maiga (FC Metz), Youssouf Fofana (AS Monaco), Amine Gouiri (OGC Nice), Presnel Kimpembe (PSG), Enock Kwateng et Otavio (Girondins), Harold Moukoudi (ASSE).