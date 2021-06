OL, PSG, OM, FC Nantes, ASSE : l'ultime provocation de Jean-Michel Aulas à Canal+

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Jean-Michel Aulas cherche-t-il à provoquer Canal+ ? On peut légitimement le penser. Il y a quelques jours, alors qu'il était invité à l'émission de l'After Foot sur RMC, Maxime Saada (patron du groupe Canal+) avait reconnu une petite rancune à l'égard de la LFP et du président de l'OL au moment d'évoquer l'épisode de la vente des droits TV à Mediapro en 2018.

« C'est vrai qu'on n'a pas apprécié. Après, est-ce qu'on prend des décisions parce qu'on n'a pas apprécié ou qu'on est rancunier, non. On prend des décisions rationnelles et pragmatiques. Mais on n'a pas apprécié. Le 'jour béni des dieux' d'Aulas, je l'ai encore là », avait fait savoir le directeur des programmes de la chaîne cryptée.

« Le jour béni » sorti des cartons pour Amazon

Habile communicant, toujours prompt à suivre les déclarations médiatiques, Jean-Michel Aulas n'a pu manquer le passage de Saada sur RMC. Or, il l'a paraphrasé vendredi lors du Conseil d'Administration de la LFP actant l'arrivée d'Amazon en Ligue 1 : « C'est un jour béni pour le foot français », aurait-il notamment lâché en privé face à ses confrères selon les informations du Parisien.

Premier dirigeant de club à en avoir appelé aux Gafam, JMA était, dès le départ, un grand militant pour le géant du e-Commerce plutôt que pour Canal+. C'est ce qui s'appelle être en phase avec ses convictions...