OL - RC Lens (2-1) : Pierre Ménès nomme un héros à Lyon et émet un bémol à Lens

L’OL est sorti vainqueur du choc de la 12e journée de L1 hier contre le RC Lens (2-1). Non sans mal puisque les Gones ont failli être rejoints par les Sang et Or après avoir mené de deux buts à la pause.

« L’OL n’a jamais maîtrisé son sujet, ni défensivement ni offensivement et le score de 2-0 au repos était même assez flatteur pour les joueurs de Bosz, a analysé froidement Pierre Ménès sur son blog. Mais quand on est lensois, on ne lâche jamais un match et les Nordistes ont bien ré-attaqué la seconde période, réduisant assez rapidement le score par Kalimuendo, avec énormément de réussite. »

C’est à ce moment-là que l’OL s’est trouvé un sauveur en la personne d’Anthony Lopes. « Anthony Lopes a réussi quelques bons arrêts et la joie des Lyonnais de remporter la victoire à la fin de la partie en dit assez long sur le soulagement des Gones qui devront quand même, avec un peu plus de confiance, trouver de la sérénité dans toutes les zones de leur jeu, a ajouté Ménès. Quant aux Artésiens, même s’il s’agit d’une défaite, on ne peut pas dire que leurs principes de jeu soient à remettre en cause. Ils ont juste – ponctuellement – manqué de réalisme offensif. »

"Lyon s'en tire bien"

Malmené par Lens, l'OL est néanmoins reparti de l'avant et intègre provisoirement le Top 5. Pas de vainqueur dans le choc des mal classés, mais deux buts assez exceptionnels.

