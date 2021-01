OL - RC Lens (3-2) : Pierre Ménès ébloui par le héros du match et deux prouesses lensoises

L’OL est toujours leader de L1 mais il a dû s’employer pour venir à bout d’un RC Lens mené de trois buts mais qui lui a fait peur jusqu’au coup de sifflet final (3-2). « On s’est mis un handicap en début de seconde période en prenant ces deux buts et c’est évidemment mon plus grand regret. Mais on a bien répondu, a résumé Franck Haise en conférence de presse. On avait l’intention de leur poser des problèmes. J’ai apprécié que les joueurs aient tout donné jusqu’au bout : il n’est pas dans la culture de ce club d’abandonner, ni dans la culture et les habitudes de mon groupe. On est fiers de ça. »

Pierre Ménès s’est attardé sur le cas de l’OL, impressionnant leader de L1 depuis la trêve hivernale. « L’info de la soirée, c’est que Lyon est leader avec trois points d’avance sur Paris et Lille. Lyon a aligné un 15e match consécutif sans défaite en battant Lens, avec ses habituels trois buts inscrits, a-t-il analysé sur son blog avant de nommer le grand gagnant du match. Paqueta a une nouvelle fois brillé. Abattage défensif, technique très sûre et sens du jeu, le Brésilien est le facteur X de cette équipe rhodanienne qui joue bien au foot, ne joue pas de Coupe d’Europe et s’affirme, à mi-saison, comme un vrai prétendant au titre. »

« Deux frappes fantastiques signées Sotoca et Doucouré »

Du côté du RC Lens, Ménès a encouragé les Sang et Or à garder leur identité de jeu mise en avant depuis le début de la saison contre vents et marées. « À 3-0, le match semblait plié mais, fidèles à leur identité de jeu, les Lensois n’ont rien lâché et ont continué à jouer, a-t-il souligné. Bien leur en a pris car les Sang et Or ont réduit le score sur deux frappes fantastiques signées Sotoca et Doucouré. »