OL, RC Lens : Aulas et Pouille ouverts à une L1 à 18 clubs ?

Vincent Labrune a mis les pieds dans le plat dans le JDD. S’il a précisé ses propos ce mardi dans L’Équipe, le patron de la LFP ne verrait pas d’un mauvais œil le passage d’une L1 de 20 à 18 clubs. Le but du jeu ? Resserrer l’élite, dégager plus de temps de repos le tout pour être plus compétitif en coupes d’Europe. Voilà la version officielle de l’histoire. Noël Le Graët semble plus circonspect devant cette éventualité même s’il n’oublie pas qu’il avait été acteur d’un tel passage en 1997 pour le bien du football français, et notamment les Bleus.

Au niveau des clubs, le RC Lens reste attentif à la situation. « On veut garder un œil attentif à cette problématique, déclare dans L’Équipe Arnaud Pouille, le directeur général. En l’état actuel sanitaire et économique, et compte tenu des implications multiples que cette réforme impliquerait (relégations, montées), nous ne souhaitons pas en dire d’avantage mais nous restons ouverts d’esprit. »

Aulas met la pression sur l'UEFA

Favorable à un retour à une Ligue 1 à 18 clubs, d’après le quotidien sportif, Jean-Michel Aulas y va également sur la pointe des pieds sur ce sujet. Considérant que ce retour ne suffirait pas à rendre les clubs français plus compétitifs en Coupe d’Europe, il invite l’UEFA à plus de générosité dans l’attribution des places européennes aux clubs français. « Si l’UEFA tient compte de la présence de deux clubs français en demi-finales de la Ligue des champions et adapte en conséquence l’Access list, cela permettrait à la France d’avoir les mêmes chances que les quatre autres grandes nations », estime le président de l’OL. C’est dit.