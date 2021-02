Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu a ouvert la voie, hier sur France Infos, à un retour des spectateurs dans les stades. L'ancienne nageuse est aujourd'hui à Lyon pour une réunion au sommet avec le préfet, l'agence régionale de santé Auvergne – Rhône-Alpes et les présidents de l'OL (Aulas), de l'ASVEL (Parker) et du LOU (Ginon) afin de définir les contours de ce retour progressif.

L'OL espère accueillir 20 000 supporters en test

Le Parisien en dit un peu plus concernant un projet test prévoyant une réouverture d'ici au mois de mai prochain. Sans qu'aucune date ne soit arrêtée pour l'instant. Si l'OL et son Groupama Stadium serviront de test, la Ministre envisage au moins une autre ville pour mettre en place les nouveaux protocoles. Lens et Lille ont notamment candidatés.

Cette fois-ci, il ne sera pas question d'une jauge à 1000 ou à 5000 mais d'un rassemblement proportionnel à la capacité d'accueil. L'OL va proposer un protocole d'accueil à 20 000 personnes à l'occasion de cette réunion mais s'attend à devoir démarrer plus bas (5000). Il est également possible que des tests PCR datant de moins de 48 heures soient réclamés aux supporters. C'est en tout cas l'idée de Gaël Pelletier, président du HBC Nantes (handball).