OL, RC Lens, LOSC, ASSE, PSG, OM : le public de retour dès mars à Lyon, Aulas avance le modèle NBA

Sorti de son rendez-vous à Lyon avec un dossier sous le bras, Roxana Maracineanu a évoqué la phase de test à venir dans plusieurs stades français, concernant le retour des supporters en tribune. Dans des propos rapportés par Lyon Mag, la Ministre des Sports s'est exprimée : « Si ça va bien d'ici un mois, évidemment on ne passera pas par ces expérimentations. Si les difficultés continuent, les expérimentations auront quand même un sens. Et elles auront un sens de toute manière car on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait ».

Aulas : « On veut fournir de l'information, de la data »

De son côté, Jean-Michel Aulas, qui a vu l'OL et son Groupama Stadium être choisi par l'Etat, s'est déclaré très optimiste et « prêt » à assumer cette phase de test : « Ça serait un échantillonnage extrêmement précis avec tous les types de population et aussi des modèles différents au niveau de la répartition dans les stades. Faut-il grouper les gens par famille ou au contraire les séparer ? Il y aura un suivi très précis », a expliqué le boss rhodanien sur Olympique-et-Lyonnais.com.

Et Jean-Michel Aulas veut s'inspirer du travail réalisé de l'autre côté de l'Atlantique : « On a travaillé avec un ensemble de clubs européens. On a regardé ce qui se faisait aux Etats-Unis avec la NBA. On veut apporter notre collaboration aux travaux que souhaitent initialiser la ministre des Sports. On veut fournir de l'information, de la data ». Le message est passé.