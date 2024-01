OL, RC Lens, LOSC, Stade Rennais : le PSG déclassé, l’équipe type de la 19e journée de L1

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Fait rare pour être signalé : aucun joueur du PSG ne figure dans l’équipe type de la 19e journée de Ligue 1 concoctée par le quotidien L’Équipe ! Le club le mieux représenté n’est autre que le LOSC, avec trois joueurs brillants à Montpellier (0-0) : Lucas Chevalier, Tiago Santos et Leny Yoro.



Louza se signale déjà à Lorient

Du côté du RC Lens, Andy Diouf est enfin en train de prendre de l’épaisseur et a été le joueur le mieux noté après la victoire des Sang et Or à Toulouse (2-0). Vaincu par le Stade Rennais à domicile vendredi soir (2-3), le latéral gauche Henrique est sorti du lot à l’OL alors que ses deux bourreaux Désiré Doué et Martin Terrier ont été élus dans ce onze de prestige. Enfin, Wissam Ben Yedder a encore marqué les esprits à l’AS Monaco tandis qu’Imran Louza a déjà fait trembler les filets au FC Lorient.

