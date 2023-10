OL, RC Lens, OGC Nice, OM, LOSC : Loïc Rémy arrête sa carrière !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Juste avant le coup d'envoi du derby du Nord qui ne pouvait pas le laisser insensible puisqu'il a joué au RC Lens et au LOSC, Loïc Rémy a fait une annonce forte sur Prime Vidéo : "Après mûre réflexion, j’ai pris la décision d’arrêter. Le football m’a nourri, il y aura toujours un manque mais le corps à ses limites". Âgé de 36 ans, l'attaquant a passé le premier semestre de l'année au Stade Brestois, où il n'a pas joué une minute. Depuis cet été, il était sans club.

Un immense talent gâché par les blessures

Formé à l'OL, le club de sa ville, Rémy a dû s'exiler pour percer au plus haut niveau puisque c'était l'époque du grand Lyon. Prêté au RC Lens en 2008, il a explosé à l'OGC Nice (2008-10) avant de s'engager avec l'OM (2010-13), où il a remporté deux Coupes de la Ligue et un Trophée des champions. Il a ensuite franchi la Manche pour jouer à QPR, Newcastle, Chelsea, Crystal Palace avant de tenter l'aventure espagnole (Las Palmas, Getafe). Il est ensuite revenu en France (2018-20) et a effectué un dernier rebond en Turquie (Rizespor, Demirspor) avant l'expérience ratée à Brest. Grand talent, Loïc Rémy a vu sa carrière parasitée par les blessures alors que le meilleur lui était promis. Il n'a ainsi jamais été appelé en équipe de France...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris

Passer par l’OM en 2010, Loïc Rémy 🇫🇷 annonce mettre fin à sa carrière.



"Après mures réflexions, j’ai pris la décision d’arrêter. Le football m’a nourri, il y aura toujours un manque mais le corps à ses limites". #TeamOM



(@PVSportFR) pic.twitter.com/px7aNM5h43 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 8, 2023

Podcast Men's Up Life