OL - RC Lens : Toko Ekambi positif au Covid-19, Garcia a déjà son remplaçant

L'OL, assez épargné par le virus depuis le début de la saison, débutera 2021 avec un joueur majeur en moins pour la réception du RC Lens. Selon L’Équipe, Karl Toko Ekambi a en effet été testé positif au Covid-19, vendredi, lors du retour des joueurs lyonnais après la trêve de Noël.

Retesté dimanche, le Camerounais, meilleur buteur du club (9 buts), sera finalement absent mercredi lors de la 18e journée de Ligue 1. Cette absence s'ajoute à celle de Bruno Guimaraes, lui aussi testé positif en partant du Brésil et resté dans son pays dix jours supplémentaires, dans l'attente d'un test négatif.

Cela donnera peut-être l'occasion à Maxwel Cornet de retrouver ses anciens repères, plus haut sur le côté gauche, ou à Rayan Cherki de prendre une place puisque Moussa Dembélé est encore absent quelques semaines en raison d'une fracture de l'avant-bras. Marcelo sera, lui, suspendu contre les Sang et Or.