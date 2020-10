OL : Rudi Garcia compte pulvériser le RC Strasbourg

L’OL fait du surplace et cela ne plaît pas à Jean-Michel Aulas. Le boss des Gones a profité de la trêve internationale pour mettre un bon coup de pression sur Rudi Garcia la semaine dernière. Le message est visiblement été entendu.

« Je le comprends ! Cela fait partie de son rôle. Mais on n'a pas attendu cela pour réagir. Il faut gagner des matches, le tout pour revenir dans les trois premiers le plus vite possible », a affirmé l’entraîneur de l’OL en conférence de presse. Ce même Garcia a promis de relever la tête dès dimanche face au RC Strasbourg dans le cadre de la 7e journée de L1 (13h).

Garcia a enfin tout son effectif sous la main

« Tous les joueurs présents n'auront plus l'esprit perturbé par ce mercato trop long. On va pouvoir démarrer les choses, et j'espère très fort à Strasbourg, a-t-il enchaîné. Ce serait bien que, dès dimanche 15 heures, je puisse me présenter devant vous et vous prouver que j'avais raison. C'est à moi de résoudre l'équation. J'ai plusieurs options, mais je ne vais pas dévoiler les choses aujourd'hui. Je pense notamment à un système, que j'utiliserai plus tard car on a besoin d'être à bloc. On a les idées pour avancer, on travaille à l'entraînement. Vendredi, pour la première fois depuis longtemps, j'avais pratiquement tous les joueurs de champ à ma disposition (hormis Bard et Caqueret). »