OL : Rudi Garcia met un taquet gratuit à l’OM

L’OL va devoir confirmer. Ce soir, les Gones reçoivent le RC Lens, équipe surprise de cette première partie de saison en L1 (21h). Avant la rencontre, Rudi Garcia a mis en garde ses joueurs et aussi évoqué son avenir. En fin de contrat à Lyon en juin, l’ancien entraîneur de l’OL ne semble pas inquiet pour son futur et en a profité pou glisser un petit tacle à ses anciens dirigeants.

« Je pensais que ça allait durer plus longtemps »

« On commence à avoir de la bouteille. Il ne faut pas être trop inquiet, poursuit-il. C’est un métier de plus en plus difficile. Et moi qui suis resté au repos neuf mois entre Rome et Marseille, et un peu après Marseille, alors que je pensais que ça allait durer plus longtemps, franchement, ça ne fait pas de mal d’avoir des périodes de repos, a-t-il affirmé au Progrès. Les pages de calendrier tournent, les cheveux deviennent de plus en plus gris et, du coup, ce n’est pas si mal que ça d’avoir des moments pour se ressourcer. On verra. S’il faut se ressourcer, on se ressourcera, et si ça continue, ce sera super. »