OL, Stade Rennais : Genesio a tranché pour son futur club !

Snobé par l’OL, qui a finalement décidé de confier l’équipe à Pierre Sage jusqu’à la fin de saison (même si l’officialisation n’interviendra qu’une fois le limogeage de Fabio Grosso acté), Bruno Genesio se rapproche d’un rebond à l’étranger.

En réflexion depuis quelques jours, l’ancien coach du Stade Rennais est sur le point d’accepter l’offre du Besiktas (D1 turque) autour d’un contrat de deux ans et demi (1,5+1 en option) selon Ignazio Genuardi.

Une information confirmée par la presse turque qui assure que le technicien français (57 ans) a dit oui et sera présent à Istanbul dans les prochaines heures pour signer son contrat. Visiblement pas si fatigué que ça, Bruno Genesio...

Sans club depuis son départ du Stade Rennais, #Genesio va-t-il rebondir en Turquie ? Alors que l’on a pu parler d’un potentiel retour à l’OL, le technicien français est en contacts très avancés avec #Besiktas . Bail de deux ans et demi (1,5+1). Dernière ligne droite. #Mercato

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Même s’il a douté ses derniers jours, Bruno Genesio devrait bel et bien prendre les rênes du Besiktas en 2024. La presse turque annonce sa signature pour un an et demi (+ une année en option) dans les prochaines heures.