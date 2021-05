OL, Stade Rennais, Girondins : le meilleur espoir de Ligue 1 est connu !

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

S'il ne donne lieu à aucune cérémonie cette saison, l'UNFP égrène malgré tout ses 29e trophées du football. Après la décision discutée d'élire Keylor Navas (PSG) meilleur gardien de Ligue 1 devant Mike Maignan (LOSC), c'était au tour du meilleur Espoirs d'être désigné ce samedi matin... Et c'est le monégasque Aurélien Tchouaméni (ex-Girondins) qui a été choisi face à Eduardo Camavinga (Rennes), Maxence Caqueret (Ol), Sofiane Diop (AS Monaco) et Amine Gouiri (Nice).