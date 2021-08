OL, Stade Rennais – Mercato : Maurice aurait chipé une piste à Juninho !

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Si la quête n'est plus prioritaire après l'échec du dossier André Onana (Ajax Amsterdam), l'OL est toujours à l'affût d'un jeune gardien avec un bon jeu au pied pour concurrencer Anthony Lopes. Dans le même temps, le Stade Rennais regarde aussi sur ce poste, pas forcément convaincu par Alfred Mendy. Si l'on en croit la presse turque et plus précisément Kayserispor TV, les deux clubs étaient sur la même piste... Et ce sont les Bretons qui ont gagné la bataille.

En effet, selon le média, Dogan Alemdar (gardien de Kayserispor, 18 ans) serait tout proche de s'engager avec le Stade Rennais. Sur ce dossier, l'OL avait pourtant pris de l'avance dès la fin du mois de juin en formulant une proposition de 3,5 M€. Offre qui faisait même l'objet de négociations.

Il faut croire qu'un virage à 180° a eu lieu dernièrement puisque Rennes est passé devant Lyon et même tombé d'accord avec Kayserispor. D'après Kayserispor TV, il ne resterait même plus que « quelques détails à régler ».