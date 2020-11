OL, Stade Rennais - Mercato : Reine-Adélaïde envoie une pique déguisée à Garcia

Le dossier Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) n’a pas été de tout repos cet été à l’OL. Après avoir mis le feu aux poudres dans L’Équipe concernant son faible temps de jeu et ses envies de départ, le milieu offensif des Espoirs (passeur décisif hier contre la Suisse 3-1) a longtemps été proche du Stade Rennais mais a finalement rebondi en prêt à l’OGC Nice.

Pour le moment, « JRA » n'a disputé que trois rencontres (pour deux titularisations) en Ligue 1 avec son nouveau club, délivrant une passe décisive au passage à Angers, mais il sent qu'il monte doucement en puissance grâce enfin à la confiance de son coach.

« Je suis très content, ça se passe super bien. J'ai un entraîneur (Patrick Vieira) qui compte sur moi et qui tente de me faire progresser, a-t-il lâché en souvenir de son passé brouillé avec Rudi Garcia à l'OL au micro de Canal+ Sport. J‘essaye de retrouver du rythme. Je me sens épanoui et maintenant, c’est à moi de le montrer sur le terrain. »