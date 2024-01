OL - Stade Rennais : Sage envoie un message salé à l’OM, Stéphan nomme son maillon fort

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

L’OL est retombé dans ses travers. Malgré une éclaircie, Pierre Sage ne peut pas enchaîner les miracles sur le banc des Gones et l’a encore payé cher hier soir avec une nouvelle défaite à domicile devant le Stade Rennais (2-3).

« On a fait un match à mi-temps, a tonné le coach de l’OL après la rencontre. On était beaucoup trop tendre dans l’attaque du ballon, dans la gestion de la profondeur. Malgré notre volonté de garder la possession avec du mouvement, les joueurs recevaient le ballon en étant statiques, comme sur l’action de l’ouverture du score (22e), où on le perd dans notre camp. On s’est mis en difficulté tout seul et ce but rennais nous a fait complètement plonger. Sur le plan comptable, c’est un coup d’arrêt, mais le plus inquiétant, c’est notre première période dans le jeu, avec un manque d’engagement et d’implication. Le rappel à l’ordre est fort et bien intégré. On se doit d’être l’équipe de la deuxième période, contre l’OM (dimanche prochain). Sinon, on n’aura aucun argument à faire valoir. En première, on n’était pas digne d’une équipe de Ligue 1 avant la pause. »

Une pointe pour Terrier ?

De son côté, Julien Stéphan était ravi de la performance de Martin Terrier, auteur d’un doublé contre son ancien club. « L'équipe continue de progresser et à l'intérieur des joueurs se détachent, pas toujours les mêmes, a commenté le coach du Stade Rennais après la rencontre. Martin a mis deux buts, dans des registres complètement différents. Le premier bien mené, superbe, et le second de renard, avec ce ballon qui traîne. On est contents car ça va dans le sens de sa logique de montée en puissance. Il lui fallait du temps pour franchir les étapes sur les plans physique et surtout mental, il le fait à une vitesse très intéressante. »

Resté seul en attaque après la sortie d’Arnaud Kalimuendo (63e) et le passage en 4-3-3, Terrier serait resté plus longtemps sur la pelouse s’il n’avait pas senti une pointe qui l’a poussé à demander son remplacement par Bertug Yildirim (67e).

