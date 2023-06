OL - Mercato : Aouar s'en va, un cadre volé au LOSC, Blanc bientôt fixé sur son avenir ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL se restructure. Comme But! vous en parlait hier, John Textor cherche bien deux profils pour son organigramme. Pour occuper un poste dédié au volet sportif, l’OL aurait déjà trouvé l'oiseau rare. « C’est bel et bien Matthieu Louis-Jean qui va devenir le nouveau directeur du recrutement des Gones, a affirmé le journaliste de RMC Sport Sacha Tavolieri. Le (futur-ex) employé de l’OM devrait entrer officiellement en fonction dès le 1er juillet prochain. » « Cela devrait bouger dans les dix jours », ajoute l’entourage de Textor au sujet des nouvelles annonces au sujet de la structure sportive professionnelle masculine.

Buchheit, du LOSC à l’OL ?

Si Ludovic Giuly est annoncé sur le départ avec de plus en plus d'insistance, RMC Sport croit savoir que Martin Buchheit va venir épauler Laurent Blanc au poste de patron de la performance. En poste à Lille, il aurait été demandé par Blanc himself dès la fin de l’hiver, les deux hommes ayant travaillé ensemble au PSG. Buchheit a été confirmé par John Textor, qui apprécierait ce renfort en expertise. Par ailleurs, L’Équipe annonce qu’Houssem Aouar s'est engagé avec l'AS Rome pour un contrat longue durée. La Louve doit officialiser la nouvelle dans les prochaines heures.