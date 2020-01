OL – Toulouse FC (3-0) : Garcia et Toko Ekambi jugent sa première à Lyon

true

L’OL est toujours invaincu en 2020. Les Gones ont enchaîné une sixième rencontre sans défaite hier en dominant une bien pâle équipe du Toulouse FC (3-0). Rudi Garcia sait que son équipe ne fait pas tout bien mais il semble déjà satisfait des progrès réalisés par celle-ci depuis un bon mois.

Surtout, l’entraîneur de l’OL peut de frotter les mains de l’arrivée de Karl Toko Ekambi, buteur chirurgical pour sa grande première sous le maillot rhodanien. « À Villarreal, il a alterné axe et côté, rappelle dans L’Équipe Garcia. Il a eu un peu de mal au départ. Mais c’est logique. Il ne connaît pas encore l’équipe et il manquait un peu de rythme de compétition. Mais comme l’équipe, à 2-0, il a trouvé un souffle nouveau qui nous a permis d’être bien meilleurs. Pour une recrue, c’est quand même très, très bien de marquer dès son premier match. »

« Je me sens très bien dans ce groupe »

Déjà tourné vers l’avenir, l’attaquant prêté par Villarreal n’a pas préféré trop s’attarder sur ses premiers pas fructueux. « Il faut vite passer à autre chose car les matches s’enchaînent, a glissé le buteur camerounais. Mais je me sens très bien dans ce groupe. C’est un groupe jeune qui vit très bien et dans lequel il est très facile de s’intégrer. Mon but, c’est une libération. Quand on arrive dans une nouvelle équipe, on rêve de marquer son premier but, surtout quand on est attaquant. »