OM : Alvaro Gonzalez en remet une couche sur l’OL

Mercredi soir, à Lyon, place de nouveau à l’Olympico. Cette fois, un quart de finale de Coupe de France qui opposera l’OL à l’OM et qui promet déjà un grand spectacle. A deux jours du rendez-vous, le défenseur central olympien, Alvaro Gonzalez, s’est présenté face aux médias.

Et celui, qui n’avait pas hésité à dire qu’il n’y avait qu’un seul Olympique en France, n’a pas hésité à remettre son propos au goût du jour. Propos retranscrits par le compte twitter du Phocéen.

« Ce sont des matchs durs, intenses. Mais l’équipe est en confiance, on a beaucoup joué ces derniers temps et on aime ce genre d’affiche. La Coupe représente une compétition particulière, comme en Espagne avec la Coupe du roi. L’OM doit viser tous les titres possibles. Malgré les matchs qu’on a enchainé, on est en confiance car on est toujours invaincu. On ne pense qu’à la victoire contre Lyon. Depuis le premier jour où je suis arrivé, j’ai remarqué cette rivalité. J’ai compris qu’il n’y avait qu’un seul Olympique. On essayera de démontrer sur le terrain que ce ne sont pas que des mots. »

Alvaro sur son avenir : « Il faut que j’en parle avec Andoni. On a signé un contrat avec certaines clauses. Il n’y a pas d’urgence, je suis très heureux ici et je souhaite rester. » #LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) February 10, 2020

Réponse, en effet, mercredi soir aux environs de 23 heures.