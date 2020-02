OM : André Villas-Boas a trouvé un surnom aux stars du PSG

true

L’OM a plus de points d’avance sur le Stade Rennais (11, 4e) qu’il n’en a de retard sur le PSG (10, 1er) au classement. Le constat est assez troublant après 25 journée disputées cette saison en Ligue 1. Si cet écart reste en l’état, nul doute que le Classique programmé fin mars à Marseille avant la trêve saura redonner du piquant à une dernière ligne droite haletante. En attendant, André Villas-Boas a analysé la victoire au mental de l’OM hier à Lille (2-1).

« Aké ? Il peut devenir un grand joueur »

« On a fait 70 minutes défensives et les 20 dernières offensives, a expliqué le technicien portugais en conférence de presse. On avait évoqué à la pause le fait d’encaisser un but et que faire dans ces conditions. On a avancé la position de Sanson et cela a fonctionné. On a mis plus de pression et on a été plus agressifs. Aké est entré et il a été décisif. ll a déjà été décisif contre Strasbourg à la maison en L1. Sur le côté, c’est sa position naturelle et non en attaquant. Il va très vite. Il peut devenir un grand joueur. »

Villas-Boas et les Galacticos du PSG

Le coach de l’OM se gargarise surtout de mener la meilleure équipe de France derrière le PSG. « On a fait un match correct. En première période, on n’a pas fait grand-chose. En deuxième, on a été plus agressifs physiquement et mentalement. Les gars ont pris plus de risques. La sortie de Rémy nous a aidés. Félicitations à toute l’équipe. Si on enlève les Galacticos du PSG, l’OM est la meilleure équipe de L1 », a-t-il souri en référence aux Galactiques du Real Madrid au début des années 2000.