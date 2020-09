OM - ASSE (0-2) : les Verts se servent du PSG pour ridiculiser les Marseillais !

L’OM n’avait plus battu le PSG au Parc des Princes depuis 2011. La série a pris fin dimanche, grâce à un but de Florian Thauvin (1-0). Forts de ce succès retentissant, les hommes d’André Villas-Boas se sont fait surprendre au Vélodrome contre une équipe de l’ASSE qui ne s’y était plus imposée depuis 1979.

« C’est pas la capitale... c’est Sainté bébé »

Grâce à une prestation aboutie, et quelques ratés olympiens, les Verts se sont imposés (2-0) pour prendre la tête de la L1 avec trois victoires en autant de sorties. Pour marquer le coup, le community manager du club ligérien n’a pas manqué de se servir du chambrage marseillais au PSG pour les moquer à son tour. Osé mais malin.