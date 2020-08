OM – ASSE : 20 000 supporters pour le choc inaugural de Ligue 1 ?

true

L’OM a demandé une dérogation à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour accueillir 20 000 supporters contre l’ASSE.

Touché par un cas de Covid-19 jeudi, l’AS Saint-Etienne n’est pas sûr de pouvoir redémarrer son championnat de Ligue 2020-21 le 21 août prochain au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille comme initialement prévu. En effet, si les tests s’avéraient positifs pour plusieurs éléments de l’effectif des Verts, le football pourrait bien être mis entre parenthèses du côté de l’Etrat comme c’est actuellement le cas au RC Strasbourg ou à Montpellier.

En attendant d’être fixé, l’OM se prépare pourtant comme si de rien n’était à recevoir les Verts pour lancer la saison. D’après « La Provence », le club phocéen a même demandé une dérogation pour aller au delà de la jauge maximale de 5000 places appliquée au strict respect des gestes barrières.

Actuellement, le club olympien n’a prévu d’ouvrir que deux tribunes (Jean Bouin bas et Ganay bas) mais une demande a été faite à la préfecture pour étendre la capacité d’accueil du stade à 20 000 âmes. Une réponse est attendue la semaine prochaine. Pour rappel, le Gouvernement a autorisé les préfectures a tranché, au cas par cas et dès la mi-août, pour les demandes d’évènements à plus de 5 000 personnes.