OM, ASSE, FC Nantes, Girondins : plusieurs grands clubs français floués dans les droits TV ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

À moins d’une semaine du verdict de l’appel d’offres des droits télé nationaux pour la période 2024-2029, Christophe Bouchet sort aujourd’hui un livre intitulé "Main basse sur l’argent du foot français" et annonce un véritable séisme. Dans cet ouvrage de 377 pages, l’ancien président de l’OM (2002-2004) revient sur la problématique des droits télé du championnat de France depuis 2004. Dont l’épisode Mediapro auquel a succédé le projet de société commerciale de la Ligue et l’arrivée du fonds d’investissement CVC Capital Partners. Ce dernier, en échange de 1,5 milliard d’euros, va percevoir à vie 13% des revenus de la LFP.

« Les 2/3 de la valeur économique de la L1, c’est le PSG et l’OM »

Bouchet avance que certains clubs ont été floués par la répartition des sommes et en premier lieu l’OM, qui ne touche que 90 M€, comme l’OL alors que Nice, Rennes, Monaco et Lille en ont obtenu 80 (le Paris-SG en a eu 200). « Les deux tiers de la valeur économique de la L1, c’est le PSG et l’OM. Si on va au bout de cette logique, sur le 1,1 milliard qui revient aux clubs ils auraient dû se partager 700 M€ environ, argumente l’ex-journaliste. Que Rennes et Nice perçoivent presque autant que l’OM, ce n’est pas possible. Idem pour Nantes, Bordeaux ou Saint-Étienne, des clubs historiques, qui sont dans la même catégorie que Clermont ou Lorient… L’accord n’aurait jamais pu voir le jour sans le PSG, donc Labrune a concédé à Nasser al-Khelaïfi que son club se rattraperait en percevant 35-40 % des droits internationaux réservés aux seuls clubs européens en fonction des points UEFA. » Affaire à suivre...

Voici la une du journal L'Equipe du jeudi 12 octobre 2023 : https://t.co/NygGyk89y1 pic.twitter.com/peON97ZTon — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 12, 2023

Podcast Men's Up Life