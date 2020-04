OM, ASSE, FC Nantes – Mercato : un grand nom étranger en pince pour Grbic (Clermont)

Cité dans de nombreux clubs de Ligue 1 parmi lesquels l’OM, l’ASSE, le Stade de Reims ou encore le FC Nantes, Adrian Grbic (Clermont Foot, 23 ans) pourrait bien ne jamais transiter par l’élite du football français avant de s’envoler sous d’autres cieux. Alors qu’en France, les clubs sont surtout soucieux de leur avenir et paralysé par la crise du coronavirus, certains clubs étrangers placent leurs pions pour le buteur autrichien, révélation de la saison en Ligue 2 (26 apparitions, 17 buts).

En effet, comme le rapporte le site « Goal.com » (qui cite également le bordelais Josh Maja parmi les pistes), Grbic ferait partie de la short-list des Glasgow Rangers (D1 écossaise) pour remplacer leur buteur Alfredo Morelos (23 ans), en partance cet été.

Même si Clermont, qui a ferré le joueur jusqu’en juin 2022, ne se laissera sans doute pas facilement dépouiller, les Rangers ne devraient pas avoir de mal à formuler une offre de transfert conséquente (de l’ordre de 6 à 9 M€) pour son futur buteur. Surtout que le second club de Glasgow va lever une grosse somme d’argent (aux alentours de 15 M€) de leur goleador colombien (30 réalisations cette saison et suivi par de nombreux grands clubs comme le FC Séville ou le RB Leipzig)…

Interesting to see Rangers linked with Clermont striker Adrian Grbic.

In his first Ligue 2 season but he's really caught the eye, albeit mostly due to his spectacular long-range shooting and set-piece ability.

Marseille also interested. Price expected €6-9m. pic.twitter.com/QjdUi9tTpX

— Robin Bairner (@RBairner) April 5, 2020