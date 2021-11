OM, ASSE : les Phocéens et les Verts risquent très gros demain à Paris

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Ce mercredi est une grande date pour l'OM et l'ASSE. En effet, les deux clubs passent en audition en commission de discipline et sauront à quelle sauce ils seront mangés après les incidents avec les supporters des matchs contre le PSG pour les Phocéens et le SCO Angers pour les Verts. En jeu, des amendes, des huis-clos et peut-être même des points en moins.

L'OM veut éviter le retrait de points...

D'après RMC Sport, Marseille a de vraies chances de perdre un point au classement par révocation de son sursis. « Pour trancher, la LFP devra déterminer si les faits lors du Classique se "rapprochent ou sont de même nature" que ceux intervenus lors du déplacement à Angers le 22 septembre dernier », annonce la radio sur son site internet. « La Ligue suivra son barème de sanctions et reprendra aussi le casier disciplinaire, "déjà très fourni", de l'Olympique de Marseille. D'autres sanctions pourraient donc être prononcées à l’encontre du club phocéen ».

… Les Verts récupérer leurs supporters face au PSG

Concernant l'ASSE, qui doit faire avec un Chaudron à huis-clos jusqu'à nouvel ordre, tout l'enjeu sera d'éviter de prendre aussi une penalité de points... Et de rouvrir les portes de Geoffroy-Guichard aux supporters le plus tôt possible alors que se profile la réception très attendue du PSG le 28 novembre.

Pour convaincre la Commission de discipline de la LFP qu'un match de huis-clos total (face à Clermont) était suffisant, les Verts vont envoyer une grosse délégation et leur avocat à Paris.