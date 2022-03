OM : deux mauvaises nouvelles tombent avant Nice, Galtier se frotte les mains

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

Toute la France du football a hâte d’assister au choc de clôture de la 29e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’OGC Nice à l’Orange Vélodrome (20h45). Il faut dire que le match vaut son pesant d’or eu égard aux incidents du match aller à l’Allianz Riviera et à la démonstration des Aiglons plus tard en Coupe de France (4-1).

Si Dimitri Payet a détendu l’atmosphère à sa manière hier en conférence de presse et que Jorge Sampaoli sera encore suspendu ce soir, le coach de l’OM sait que son équipe ne partira pas forcément favorite face aux Aiglons.

Galtier invaincu contre l’OM depuis deux ans !

Et pour cause : si le Gym n’a pas gagné à l’extérieur depuis deux mois, les équipes de Christophe Galtier ont la recette contre l’OM. L’entraîneur azuréen, avec le LOSC ou l’OGCN, n’a pas perdu face au club phocéen depuis deux ans !

Pour couronner le tout, l’OM n’a remporté que 2 de ses 9 derniers matches à domicile en Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites), après avoir gagné 8 des 11 premiers sous les ordres de Sampaoli (2 nuls, 1 défaite). Autant dire que la réception de l’OGC Nice a tout du match piège pour les Marseillais.

🎙Payet : « Si vous me dites que l'OM remporte ses dix matchs sans Payet, je veux bien aller m'asseoir sur le banc. Il faut surtout souligner la force du groupe. Je n’étais pas là, mais on a vu un très bon Harit et Steve aussi. » #TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 19, 2022

Pour résumer Le choc de la 29e journée de Ligue 1 aura lieu au Vélodrome entre l’OM et l’OGC Nice (20h45). Les hommes de Jorge Sampaoli peuvent déjà trembler avant de défier les Aiglons d'un Christophe Galtier toujours inspiré à Marseille.

Bastien Aubert

Rédacteur