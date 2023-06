OM : Di Meco affiche sa préférence pour l'après-Tudor, Galtier négocie toujours avec le PSG

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Dans le Super Moscato Show jeudi, Eric Di Meco s'est exprimé sur la succession d'Igor Tudor à l'OM. A cette occasion, le Champion d'Europe 1993 a clairement prêché pour sa paroisse avec son grand ami Christophe Galtier, éjecté du banc du PSG mardi et disponible. « Marcelo Gallardo, j’en ai déjà parlé. Ça me plaît. Mais il y a Galtier sur le marché. Même si c’est délicat parce qu’il vient de finir à Paris, ce sera tout de même plus facile pour lui d’être accepté à Marseille en revenant de Paris que ce qui lui est arrivé l’an dernier quand il est arrivé à Paris. Les supporters ? Ils sont contents quand ça gagne, on les connaît. Le football qui emballe les gens, c’est celui qui gagne (…) Mon rêve, c’est qu’un jour Galtier entraîne l’OM. Est-ce que c’est trop tôt après le PSG ? Je ne sais pas ».

Galtier se sait un second choix à l'OM et à Naples

Si l'OM est une vraie option pour Christophe Galtier qui demeure un technicien apprécié de Pablo Longoria, ce n'est pour l'heure pas le premier choix alors que des discussions sont également menés avec des techniciens en Italie et en Espagne. Selon SportZone, Galtier a d'ailleurs bien conscience de ne pas être le choix N°1 de l'OM pas plus qu'il est la priorité de Naples et négocie au plus près ses indemnités de départ.

Au courant de son limogeage depuis mardi, Christophe Galtier et ses conseils ne sont toujours pas parvenus à un accord à l'amiable, lui qui souhaite récupérer l’entièreté de sa dernière année de contrat (8M€) ou, à minima, un accord proche de celui de Mauricio Pochettino, lequel percevait son salaire chaque mois jusqu'à ce qu'il signe dans un nouveau club. D'où la décision de l'Argentin d'attendre le 1er juillet pour rejoindre Chelsea...

Sonné par son éviction du PSG, et par la forme, jugée étonnante en raison d’un mensonge sur la nature du rendez-vous et de l’absence de son président à cette dernière, Christophe Galtier pense à la suite.



Pour résumer L'avenir de Christophe Galtier n'est pas encore complètement réglé au PSG mais Eric Di Méco se positionne en faveur de son ami pour le remplacement d'Igor Tudor à l'OM. Pas sûr cependant que Pablo Longoria ne suive cette tendance...

