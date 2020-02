OM – FC Nantes (1-3) : Gourcuff met en lumière les limites de Villas-Boas

true

Le FC Nantes a réussi LE plus gros coup de cette 26e journée de L1 en s’imposant à Marseille (3-1). Samedi, les hommes de Christian Gourcuff ont signé un tour de force tactique pour faire déjouer les Marseillais, qui manquent clairement de souffle sur la durée. Après la rencontre, le latéral du FC Nantes Dennis Appiah a livré sa recette miracle pour vaincre une équipe qui n’avait plus goûté à la défaite depuis fin octobre et 14 rencontres d’affilée en championnat.

Le rôle des latéraux et de Kamara a pesé

« Le coach a bien travaillé, il a mis les bons joueurs pour mettre en difficulté Marseille, a-t-il avoué dans les colonnes de 20 Minutes. Marseille aime utiliser la largeur, les latéraux sont très haut. Donc à la perte de balle, même s’ils reviennent vite, si on arrivait à les fixer deux trois fois dans l’axe et après aller sur les côtés, on avait de quoi manger (sourire). On les a beaucoup fait travailler sur les retours et après ils avaient moins de jus pour attaquer. Et on a bien terminé nos actions ! »

Le côté joueur de l’OM le dessert

« Metz, je ne dis pas qu’ils balançaient tout le temps, mais ils aiment bien jouer un jeu direct. C’était plus difficile de poser notre jeu. Marseille était une équipe plus joueuse, qui essayait de sortir de derrière, ce n’est pas du tout le même style », a ajouté Mehdi Abeid, quand Kader Bamba confirme « que le système avec deux lignes de quatre et les deux de devant a bien fonctionné. » Le Nîmes Olympique sait ce qu’il lui reste à faire vendredi face à l’OM aux Costières (20h45).