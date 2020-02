OM – FC Nantes (1-3) : les 3 motifs de satisfaction chez Gourcuff

true

Fin de série pour l’OM, battu par le FC Nantes après 14 matches sans défaite en Ligue 1 (1-3). Si André Villas-Boas ne s’est pas caché derrière son petit doigt pour expliquer cette défaite, Christian Gourcuff n’a eu aucun mal à saisir la balle au bond pour reconnaître la supériorité de son équipe.

« Une victoire construite, c’est la grosse satisfaction »

« C’est une victoire construite, c’est la grosse satisfaction ce soir, a-t-il affiché tout sourire en conférence de presse. La possession n’était pas insolente mais on a fait ce que l’on voulait faire avec un pressing médian qui les a beaucoup troublés. On les a privé de solutions en première période. » Tactiquement en place, bien organisés au milieu et solide derrière, les Canaris n’ont pas douté malgré l’égalisation de Morgan Sanson avant la pause. La suite a récompensé la meilleure des deux équipes, grâce à une implication totale et un visage conquérant de bout en bout.

Victoireeee ! ✅ Bomboclaat ! 🤯🤯🤯 Cette victoire, c’est : ______ ? On EST NAAANTEEEES ! 👊 1⃣-3⃣

🔚 #OMFCN pic.twitter.com/XDIXGlMS15 — FC Nantes (@FCNantes) February 22, 2020

« Peu à peu, on les a fait douter notamment dans les sorties de balle, approuve le coach du FC Nantes. On trouvait les solutions derrière, on sentait qu’on avait de grosses possibilités. La deuxième mi-temps a été dans le même sens, avec un jeu plus débridé aussi. C’est une grosse satisfaction d’avoir présenté ce visage. Notre situation, qui était un peu dangereuse, a concentré tout le monde sur les objectifs collectifs. L’implication de chacun a été totale. Il faut garder cette constance, mais le foot c’est ça aussi, se faire plaisir, c’est important, il y a beaucoup de satisfaction pour les joueurs. »